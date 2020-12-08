Переможець президентських виборів у США Джо Байден має намір висунути генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду міністра оборони країни (секретаря з оборони).

Про це повідомляють агентство Reuters, американський телеканал CNN, видання The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

У разі затвердження Сенатом США 67-річний генерал Остін увійде в історію як перший афроамериканець, який очолив Пентагон.

За словами джерела, Байден на вихідних звернувся до Остіна, запропонувавши посаду голови міноборони, і той погодився.

Згідно з даними CNN, обраний президент США може оголосити Остіна своїм кандидатом на посаду міністра оборони вже у вівторок, 8 грудня.

Оскільки Остін пішов у відставку в 2016 році, йому знадобиться спеціальний дозвіл Конгресу США, щоб зайняти посаду міністра (оскільки пройшло менше необхідних семи років відтоді, як він служив в армії).

Раніше головним претендентом на посаду очільника Пентагону називали Мішель Флурной, яка була заступником міністра оборони з питань зовнішньої політики за часів президентства Барака Обами. Вона могла стати першою жінкою на посаді міністра оборони.

Як зазначає Reuters, призначення Остіна може викликати критику з боку певних прогресивних кіл, оскільки після відставки він був у раді директорів низки компаній, в тому числі і виробника зброї Raytheon Technologies Corp.

Відомо, що робочі стосунки Байдена і Остіна були встановлені ще за часів адміністрації Барака Обами. Крім того, генерал консультував перехідну команду Байдена з питань національної безпеки.

“Вони знають один одного дуже давно. Є певний рівень комфорту (у взаєминах, – ред.)”, – повідомило CNN обізнане джерело.

За словами джерела, Остін “знає Пентагон від і до” і був би “відмінною людиною для управління логістикою при поширенні вакцини проти COVID-19”.

Вибір Байдена на користь Остіна є ще одним свідченням курсу новообраного президента США на расове розмаїття в своїй команді.

Як пише Reuters, це призначення знайде відгук серед прихильників більшої різноманітності в керівництві збройних сил США (раніше звучала критика через недостатнє просування по службі темношкірих військовослужбовців).

Що відомо про ймовірного очільника Пентагону

Ллойд Джеймс Остін III народився 8 серпня 1953 року в Томасвіллі, штат Джорджія.

Він закінчив Військову Академію США (Вест-Пойнт) зі ступенем бакалавра в червні 1975 року. Крім того, Остін отримав ступінь магістра в галузі освіти університету Оберна і ступінь магістра з управління бізнесом університету Webster.

Остін відомий як проникливий військовий стратег із глибоким знанням збройних сил США.

Генерал протягом багатьох років був помітною фігурою в Пентагоні і є єдиним афроамериканцем, який очолював Центральне командування збройних сил США (в 2013-2016 рр.), в зону відповідальності якого входять Близький Схід, Центральна і Південна Азія (Ірак, Афганістан, Ємен, Сирія і так далі).

Остін був ключовим військовим стратегом очолюваної США кампанії з вигнання бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) із захоплених територій в східній Сирії і північному Іраку.

До цього він був командувачем військами в Іраку (з 2010 року).

У 2016 році, після завершення президентського терміну Барака Обами, генерал Остін пішов у відставку після 41 року служби в армії.