Про це повідомив народний депутат фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.

Слід зазначити, що за даними ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював міністр фінансів Сергій Марченко і водив його в Офіс президента “на узгодження”.

Любченко з 1999 по 2003 роки працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 роки очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2005 році він пішов з податкової і працював заступником голови Кіровоградської ОДА. Проте у 2009 році Любченко повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді і після перемоги біглого президента Віктора Януковича до 2011 року.

Із грудня 2012-го по листопад 2014 року Любченко був помічником народного депутата-самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка. З липня 2014 року по жовтень 2015 він також був радником голови Державної фіскальної служби.

Із 2015 року Любченко працював першим віце-президент в ПАТ “Украгрохімхолдинг”.