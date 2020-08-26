Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання зазначив, що Жмак переміг у конкурсі на посаду голови “Укрзалізниці” і пройшов усі співбесіди.

Біографія Володимира Жмака

Жмак народився 16 березня 1964 року в місті Чорнобиль, Київської області.

Строкову військову службу проходив в Афганістані, навчався в Київському національному університеті імені Шевченка.

Жмак працював в наглядовій раді “Київстару”. З 2011 року він був виконавчим директором “ТНК-ВР”, президентом підприємств з іноземними інвестиціями “ТНК-Україна” та “РН-Україна”.

З липня 2015 року був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації, а згодом членом наглядової ради аеропорту “Бориспіль”.