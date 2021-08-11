Новим керівником Національної поліції України в місті Києві призначено Івана Вигівського, який очолював ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Нового очільника столичної поліції представив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Монастирський заявив, що від нового голови поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення публічної безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.

“Це перший виклик, який чекає на вас і на нас усіх. І ви тепер особисто, Іване Михайловичу, будете нести відповідальність за організацію проведення цього свята”, – сказав голова МВС.

Голова МВС наголосив, що питання боротьби зі злочинами, на які найбільше скаржаться громадяни, має бути в пріоритеті у нового керівництва.

“Це питання розбоїв, крадіжок транспортних засобів. Нам у парламенті, спільно з керівництвом НПУ, вдалося прийняти низку законодавчих актів щодо протидії викраденню транспортних засобів. Тепер хотілося б, щоб ці закони були чітко реалізовані на практиці. Щоб кожне звернення киян не лишалося без реакції столичної поліції”.

14 лютого 2020 року голова Національної поліції України Ігор Клименко представив Івана Вигівського як нового керівника Головного управління Національної поліції у Полтавській області. До цього очільником обласного управління був Андрій Замахін.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції Києва з грудня 2015 року очолював Андрій Крищенко.

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Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Згодом президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. До цього Монастирський очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Монастирський погодився. 16 липня Рада підтримала пропозицію президента.

Довідка. Іван Вигівський народився в Житомирській області, 26 березня 1980 року. З 1999 року почав працювати в органах внутрішніх справ. З 2015 по 2016 рік працював головою Очаківського відділу поліції в Миколаївській області. З 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Іван Вигівський одружений, має доньку Єлизавету.

Згідно із декларацією, Іван Вигівський має земельну ділянку площею 1100 кв.м., на його дружину зареєстрована ділянка у 1500 кв. м. Також в Очакові сім’я має квартиру площею 78,8 кв. м. Іван Вигівський має право на безоплатне користування квартирою у Полтаві. Новий очільник столичної поліції не зареєстрував цінного рухомого майна, проте має автомобіль кросовер Volkswagen Touareg 2015 року випуску. У власності дружини Volkswagen Golf 2014 року.

Готівкою Іван Вигівський тримає 29 500 доларів, на рахунках у банках – 117 343 грн. У дружини готівкою є 44 800 доларів.