Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на власні джерела в розвідувальних службах.

Зазначається, що Салбі був призначений лідером через кілька годин після смерті Абу Бакра аль-Багдаді в жовтні минулого року.

Салбі вважається одним з найвпливовіших ідеологів в ІДІЛ. За минулого керівництва він очолював геноцид езидів (сирійських та іракських християн), а також відповідав за операції бойовиків по всьому світу.

Також зазначається, що народившись в іракській туркменської сім’ї в місті Таль-Афар, він є одним з небагатьох не арабів в керівництві.

Новий лідер ІДІЛ може носити два імені – Хаджі Абдулла (Haji Abdullah) і Абдулла Кардаш (Abdullah Qardash), хоча іракські офіційні особи вважають, що останній був іншим бойовиком, який помер два роки тому.

Салбі отримав ступінь по шариатскому праву в Мосульському університеті. У 2004 році його затримували американські військові і помістили у в’язницю Кемп Букка на півдні Іраку, де він і познайомився з аль-Багдаді.

Крім того, брат нового ватажка ІДІЛ Адель аль-Салбі входить в партію Туркменський іракський фронт в Туреччині. Вважається, що новий лідер ІДІЛ підтримував зв’язок зі своїм братом до того, як очолив організацію.

Розвідникам мало що відомо про місцезнаходження аль-Салбі, але вони припускають, що він навряд чи поїхав за аль-Багдаді в Ідліб, і, ймовірно, залишається в одному з населених пунктів в районі Мосула.