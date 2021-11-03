Про це повідомляє американський телеканал CNN та міжнародне інформагентство Reuters.

Адамс, капітан поліцейського управління Нью-Йорка у відставці та президент району Брукліну з 2014 року, який підтримав ідею громадської безпеки, стане другим чорношкірим мером в історії міста після покійного Девіда Дінкінса.

Адамс цього літа виграв праймеріз Демократичної партії, пообіцявши зміцнити та реформувати поліцію Нью-Йорка на тлі побоювань щодо зростання насильницьких злочинів.

Його послання про те, що “суспільна безпека є передумовою до процвітання“, знайшло відгук у виборців-демократів з робітничого класу за межами традиційно ліберальних анклавів Мангеттену та деяких районів Брукліну, що сприяло його висуванню. Загальна виборча кампанія Адамса була дещо стриманішою.

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Адамс пообіцяв своїм виборцям, стурбованим сплеском насильницьких злочинів у рік пандемії та постійними зловживаннями поліції Нью-Йорка, розв’язувати ці проблеми, стверджуючи, що він має унікальні можливості для цього.

Його особиста історія підтвердила його слова. Адамс розповідав, що у підлітковому віці його били поліцейські. Але, коли він почав працювати в Департаменті поліції Нью-Йорка, він отримав репутацію активіста, який боровся з расизмом у поліції. Адамс також став співзасновником групи захисту інтересів “100 чорношкірих в організації “Правоохоронні органи”, яка виступала проти жорстокості поліції”.

Крім того, його свідчення в одній із судових справ поклали край незаконному використанню політики “зупини та обшукуй”. Адамс каже, що цю тактику слід використовувати, але відповідно до законних керівних принципів.

На посаді мера він зіткнеться з відновленням найбільшого міста США після пандемії коронавірусу, а також з боротьбою з нерівністю добробуту, нестачею доступного житла та труднощами державних шкіл.

“Нашим прихильникам, волонтерам і тим, хто підтримали будь-якого походження, віросповідання та з усіх куточків Нью-Йорка: Дякую вам від щирого серця за те, що ви є частиною нашої команди. Сьогодні ми святкуємо – адже завтра починається справжня робота!“ – зазначив новий мер Нью-Йорка у своєму зверненні.

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