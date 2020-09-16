Про це повідомляє The Guardian.
Сугу, який був правою рукою екс-прем’єр-міністра Сіндзо Абе, пообіцяв продовжити економічну політику свого попередника, оскільки він намагається вивести Японію з глибокої рецесії і взяти під контроль епідемію коронавірусу менш ніж за рік до того, як Токіо планує провести літні Олімпійські ігри.
Зазначається, що в уряді Сіндзо Абе Есіхіде Суга займав пост генерального секретаря.
- Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебував на цій посаді з 2012 року, оголосив про свою відставку за станом здоров’я.