Про це повідомляє The Guardian.

Сугу, який був правою рукою екс-прем’єр-міністра Сіндзо Абе, пообіцяв продовжити економічну політику свого попередника, оскільки він намагається вивести Японію з глибокої рецесії і взяти під контроль епідемію коронавірусу менш ніж за рік до того, як Токіо планує провести літні Олімпійські ігри.

Зазначається, що в уряді Сіндзо Абе Есіхіде Суга займав пост генерального секретаря.