Про це повідомляє Axios.
Зокрема, Герцог здобув переконливу перемогу, отримавши голоси 87 членів, багато з яких були від правих політичних сил, в порівнянні з 27 голосами його суперниці, Міріам Перец.
Герцог походить від ізраїльської політичної аристократії. Він син Хаїма Герцога, шостого президента Ізраїлю, онук Ісаака Герцога, першого головного рабина Ізраїлю, і племінник Абби Ебена, колишнього міністра закордонних справ.
Новий президент Ізраїлю протягом 20 років був членом Кнесету від лівоцентристської Лейбористської партії і балотувався проти Нетаньяху в якості лідера партії на виборах 2015 року, які він програв.
У 2018 році Герцог пішов з політики і був обраний головою Єврейського агентства, найбільшої в світі єврейської некомерційної організації. Йому вдалося перемогти свою суперницю, заручившись підтримкою лідерів єврейських організацій в США.
Він вступить на посаду 9 липня, замінивши Реувена Рівліна.
Зазначається, що президент Ізраїлю дає потенційним прем’єр-міністрам повноваження на формування нового уряду, що дуже важливо під час триваючої політичної кризи в Ізраїлі, а також може запропонувати помилування, яке може стати актуальним, якщо прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху постане перед судом за корупцію.
Партія Нетаньяху не висовувала свого кандидата. Але він сам розглядав можливість балотуватися, щоб отримати імунітет від судового розгляду у справі про корупцію.
Він не підтримав жодного кандидата, ймовірно, беручи до уваги той факт, що йому, можливо, доведеться попросити у одного з них помилування в майбутньому. Однак під час передвиборної кампанії Герцог уникав запитань про те, чи розгляне він питання про помилування Нетаньяху в разі своєї перемоги.
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в суді в Єрусалимі офіційно відкинув звинувачення у хабарництві і три звинувачення в шахрайстві і зловживанні довірою.