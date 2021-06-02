Іцхак Герцог в середу був обраний 11-м президентом Ізраїлю, отримавши понад дві третини голосів в парламенті країни - Кнесеті.

Про це повідомляє Axios.

Зокрема, Герцог здобув переконливу перемогу, отримавши голоси 87 членів, багато з яких були від правих політичних сил, в порівнянні з 27 голосами його суперниці, Міріам Перец.

Герцог походить від ізраїльської політичної аристократії. Він син Хаїма Герцога, шостого президента Ізраїлю, онук Ісаака Герцога, першого головного рабина Ізраїлю, і племінник Абби Ебена, колишнього міністра закордонних справ.

Новий президент Ізраїлю протягом 20 років був членом Кнесету від лівоцентристської Лейбористської партії і балотувався проти Нетаньяху в якості лідера партії на виборах 2015 року, які він програв.

У 2018 році Герцог пішов з політики і був обраний головою Єврейського агентства, найбільшої в світі єврейської некомерційної організації. Йому вдалося перемогти свою суперницю, заручившись підтримкою лідерів єврейських організацій в США.

Він вступить на посаду 9 липня, замінивши Реувена Рівліна.

Зазначається, що президент Ізраїлю дає потенційним прем’єр-міністрам повноваження на формування нового уряду, що дуже важливо під час триваючої політичної кризи в Ізраїлі, а також може запропонувати помилування, яке може стати актуальним, якщо прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху постане перед судом за корупцію.

Партія Нетаньяху не висовувала свого кандидата. Але він сам розглядав можливість балотуватися, щоб отримати імунітет від судового розгляду у справі про корупцію.

Він не підтримав жодного кандидата, ймовірно, беручи до уваги той факт, що йому, можливо, доведеться попросити у одного з них помилування в майбутньому. Однак під час передвиборної кампанії Герцог уникав запитань про те, чи розгляне він питання про помилування Нетаньяху в разі своєї перемоги.