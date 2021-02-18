Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, вакантною залишалася одна посада судді Конституційного суду із трьох, передбачених квотою від Верховної Ради.

Комітет з питань правової політики рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо призначення судді КСУ.

Були запропоновані чотири кандидатури, внесені депутатськими фракціями:

• Віктора Кичуна – доцента Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, адвоката (від фракції “Слуги народу”)

• Юрія Павленка – народного депутата IV, V, VI, VIII, IX скликань ВР, колишнього міністра у справах сім’ї, молоді та спорту (від фракції ОПЗЖ);

• Ольги Боднар-Петровської – юриста, керівницю секретаріату депутатської фракції партії ВО “Батьківщина” у Верховній Раді (від “Батьківщини”);

• Руслана Сидоровича – юриста, нардепа VIII скликання (від фракції “Голосу”).

Під час рейтингового голосування кандидатуру Ольги Боднар-Петровської підтримали 95 нардепів, Віктора Кичуна – 237, Юрія Павленка – 158, Руслана Сидоровича – 168. Відтак, найбільше голосів набрав Кичун. Його кандидатуру винесли на затвердження, і нардепи 241 голосом призначили його суддею КСУ.

Таке рішення підтримали: 205 нардепів від “Слуги народу”, 10 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 8 позафракційних.

“Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще один прихильник стримування Конституційного суду. Я вважаю, що ми створили надмірну судову надінституцію, яка сьогодні фактично домінує у нашій державі”, – заявив Кичун під час свого представлення у Раді, коментуючи кризу з КСУ.

Що відомо про Віктора Кичуна

Віктор Кичун – доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Згідно із офіційною біографією, Кичун має також досвід роботи адвокатом.

Він був головою юридичного управління, а згодом членом правління і директором з правових питань та роботи з проблемною заборгованістю “Банку Кредит Дніпро” (до 2015 року).

У біографії зазначено, що він зареєстрований як ФОП.

Кичун звання кандидата юридичних наук і більше 25 років досвіду роботи у сфері права.

Варто зазначити, що Кичун є соратником Федора Веніславського – представника президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й нардепа від “Слуги народу”.

Цю інформацію раніше підтвердив у коментарі “Радіо Свобода” сам Веніславський. Саме він рекомендував розглянути Кичуна як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду.

“Це – мій колега, який зі мною працював тривалий час . Ця людина – високий професіонал, порядна людина, тому я його рекомендував, фракція підтримала”, – зазначив тоді Веніславський.

Він також заперечував наявність конфлікту інтересів при голосуванні за кандидатуру Кичуна у залі ВР.

“А який може бути конфлікт інтересів, якщо людина пройшла відбір і фракція її підтримала? Я буду підтримувати рішення фракції”, – зазначав Веніславський.

Про те, що Кичун – його соратник, нардеп згодом підтвердив і в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“На фракції нашої політичної сили пропонували також різні кандидатури на посаду судді КСУ, вони були запрошені на засідання фракції, вони виступали, доносили свою позицію. Я сказав, що за Кичуна я переконаний, що він сто відсотків з нульовою толерантністю до корупції, що я переконаний, що він за жодних обставин ніколи не візьме гроші за будь-які голосування, тому я за цю людину відповідаю, я її знаю 25 років… А друге: я розумію, що він дуже гарний фахівець в галузі конституційного права, тому мені соромно за цю кандидатуру точно не буде ні перед ким. І жодних конфліктів з точки зору того, як я буду голосувати, в мене також не буде”, – заявляв Веніславський.

Він також запевняв, що Кичун не буде “ручним суддею”.