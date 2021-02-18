Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, вакантною залишалася одна посада судді Конституційного суду із трьох, передбачених квотою від Верховної Ради.

Комітет з питань правової політики рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо призначення судді КСУ.

Були запропоновані чотири кандидатури, внесені депутатськими фракціями:

Віктора Кичуна – доцента Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, адвоката (від фракції “Слуги народу”)

Юрія Павленка – народного депутата IV, V, VI, VIII, IX скликань ВР, колишнього міністра у справах сім’ї, молоді та спорту (від фракції ОПЗЖ);

Ольги Боднар-Петровської – юриста, керівницю секретаріату депутатської фракції партії ВО “Батьківщина” у Верховній Раді (від “Батьківщини”);

Руслана Сидоровича – юриста, нардепа VIII скликання (від фракції “Голосу”).

Руслан Сидорович

Ольга Боднар-Петровська

Під час рейтингового голосування кандидатуру Ольги Боднар-Петровської підтримали 95 нардепів, Віктора Кичуна – 237, Юрія Павленка – 158, Руслана Сидоровича – 168.

Відтак, найбільше голосів набрав Кичун. Його кандидатуру винесли на затвердження, і нардепи 241 голосом призначили його суддею КСУ.

Таке рішення підтримали: 205 нардепів від “Слуги народу”, 10 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 8 позафракційних.

“Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще один прихильник стримування Конституційного суду. Я вважаю, що ми створили надмірну судову надінституцію, яка сьогодні фактично домінує у нашій державі”, – заявив Кичун під час свого представлення у Раді, коментуючи кризу з КСУ.

Верховна Рада 18 лютого

Віктор Кичун

Що відомо про Віктора Кичуна

Віктор Кичун – доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Згідно із офіційною біографією, Кичун має також досвід роботи адвокатом.

Він був головою юридичного управління, а згодом членом правління і директором з правових питань та роботи з проблемною заборгованістю “Банку Кредит Дніпро” (до 2015 року).

У біографії зазначено, що він зареєстрований як ФОП.

Кичун звання кандидата юридичних наук і більше 25 років досвіду роботи у сфері права.

Варто зазначити, що Кичун є соратником Федора Веніславського – представника президента Володимира Зеленського у Конституційному суді й нардепа від “Слуги народу”.

Цю інформацію раніше підтвердив у коментарі “Радіо Свобода” сам Веніславський. Саме він рекомендував розглянути Кичуна як кандидата на вакантну посаду судді Конституційного суду.

“Це – мій колега, який зі мною працював тривалий час . Ця людина – високий професіонал, порядна людина, тому я його рекомендував, фракція підтримала”, – зазначив тоді Веніславський.

Він також заперечував наявність конфлікту інтересів при голосуванні за кандидатуру Кичуна у залі ВР.

“А який може бути конфлікт інтересів, якщо людина пройшла відбір і фракція її підтримала? Я буду підтримувати рішення фракції”, – зазначав Веніславський.

Про те, що Кичун – його соратник, нардеп згодом підтвердив і в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“На фракції нашої політичної сили пропонували також різні кандидатури на посаду судді КСУ, вони були запрошені на засідання фракції, вони виступали, доносили свою позицію. Я сказав, що за Кичуна я переконаний, що він сто відсотків з нульовою толерантністю до корупції, що я переконаний, що він за жодних обставин ніколи не візьме гроші за будь-які голосування, тому я за цю людину відповідаю, я її знаю 25 років… А друге: я розумію, що він дуже гарний фахівець в галузі конституційного права, тому мені соромно за цю кандидатуру точно не буде ні перед ким. І жодних конфліктів з точки зору того, як я буду голосувати, в мене також не буде”, – заявляв Веніславський.

Він також запевняв, що Кичун не буде “ручним суддею”.

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютогоВерховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Фото: #Букви

  • Раніше Верховна Рада України не підтримала в першому читанні законопроєкт “Про конституційну процедуру”, який був розроблений “для виходу з конституційної кризи”.