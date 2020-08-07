Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що на цій посаді він відповідатиме за діяльність блоку “Платіжні системи та грошовий обіг”.

Кандидатуру Шабана подав голова Нацбанку Кирило Шевченко. Він вважає його кандидатуру найбільш вдалою, оскільки у нього є досвід роботи в державному і приватному банку.

“Олексій Шабан — досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектора”, — сказав Шевченко.

Олексій Шабан із лютого 2020 року працював директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ. До роботи у Нацбанку він пропрацював понад 24 роки у ПриватБанку. З 2018 року він був членом Правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу. Відтоді та до приходу у Національний банк Олексій Шабан очолював напрям роздрібного бізнесу ПриватБанку та активно займався впровадженням нових карткових та платіжних продуктів, зокрема й через дистанційні канали.