Про це повідомляє прес–служба благодійного фонду, який належить Новинському.
Вчора, 14 квітня, у фонді повідомили, що народний депутат передав митрополиту Онуфрію 850 тисяч медичних масок, які ніби слід роздати парафіянам Московського Патріархату, які мають намір відвідати святкові богослужіння в храмах на Великдень.
Раніше повідомлялося, що народний депутат Вадим Новинський (позафракційний) отримав підтвердження через тест на коронавірус COVID-19.
- Варто відзначити, що Вадим Новинський, який є прихожанином УПЦ МП, регулярно відвідував Києво-Печерську Лавру, де зараз спостерігається спалах коронавірусу, а також надавав допомогу монастирю.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла виявили COVID-19. За даними журналістів, за кілька днів до цього він провів службу, на якій були присутні предстоятель УПЦ МП в Україні Онуфрій (Орест Березовський), митрополит Антоній (Іван Паканич) і народний депутат Вадим Новинський.