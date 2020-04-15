Народний депутат України Вадим Новинський, у якого підтверджено коронавірус, напередодні зустрічався з предстоятелем УПЦ Московського Патріархату митрополитом Онуфрієм.

Про це повідомляє прес–служба благодійного фонду, який належить Новинському.

Вчора, 14 квітня, у фонді повідомили, що народний депутат передав митрополиту Онуфрію 850 тисяч медичних масок, які ніби слід роздати парафіянам Московського Патріархату, які мають намір відвідати святкові богослужіння в храмах на Великдень.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Вадим Новинський (позафракційний) отримав підтвердження через тест на коронавірус COVID-19.