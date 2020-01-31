Про це співголова об’єднання, нардеп від “Слуги народу” Святослав Юраш розповів в ексклюзивному інтерв’ю #Буквам.

За словами нардепа, існуюча в Україні система, яка забороняє проституцію, не працює.

“А найперша наша ініціатива стосуватиметься проституції. Бо теперішня українська система, яка нібито забороняє проституцію, показує все, крім результативності. Коли друзі-іноземці розповідають мені, що на Хрещатику є квартири, біля яких стоять поліціянти, а всередині яких — бордель, я розумію, що ця система лицемірна без жодних меж”, — заявив Юраш.

Парламентарій повідомив, що нове депутатське об’єднання, до якого увійшли понад 300 нардепів, буде пропонувати для розв’язання цієї проблеми саме шведську модель, при якій відповідальність несе не той, хто надає секс-послуги, а той, хто ними користується.

“Ми пропонуємо взяти за основу шведську модель, у якій кримінальним злочином є факт купівлі сексу, не продажу цієї послуги. Вона показує результати”, — додав нардеп.

Водночас Юраш наголосив, що необхідно буде розробити адаптовану для українських реалій версію цієї моделі.

“Чи можна її втілити в цьому ж вигляді в Україні? Не впевнений, вестимемо переговори, щоб уберегтись від помилок, про які часто раціонально кажуть наші опоненти. Але дискусію ми започаткували. Проституція є, по суті, торгівлею людьми — а з цим треба боротись”, — сказав він.

Справка. Шведський “Закон проти насильства над жінками” 1999 року став першим у світі випадком, коли незаконним визнавався факт купівлі сексуальних послуг, а не їх надання. Вуличної проституції – принаймні, зовнішніх її проявів – із того часу в Швеції поменшало. На сьогодні “шведську модель” адаптували у себе також Норвегія, Ісландія, Франція, Ірландія та Ізраїль.