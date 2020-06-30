Серед сервісів для онлайн-замовлення автівок з’явився додаток, що проголошує мету підвищувати культуру користування таксі в Україні.

Розповідаємо, як розробники наважилися запустити додаток для виклику автівок комфорт-класу під час кризи та чим Cab вирізняється з-посеред інших сервісів для замовлення таксі.

Cab — не новачки на ринку. Додаток створено компанією, що раніше запустила суміжний проєкт White cab — таксопарк, яким кияни користуються вже понад три роки.

Під час карантину служба перевозила пасажирів з 50% знижкою. Зважаючи на кризові умови, Cab вирішили не припиняти дисконт-програму: користувачі додатку пересуватимуться містом з 45% знижкою до початку серпня.

Сab вже доступний для завантаження в Apple Store та Google Play. Окрім можливості замовити таксі в кілька кліків, додаток має інші базові функції:

фіксована ціна;

можливість вказати до 4 зупинок;

збереження популярних маршрутів;

оплата карткою або готівкою;

цілодобова служба підтримки, що готова розглянути будь-яку скаргу чи побажання.

Наразі користувачам Cab доступна опція замовлення автівки категорії підвищеного комфорту White cab — за назвою власного автопарку. Компанія проголошує наміри змінювати уявлення про якість послуг таксі та дотримується високих стандартів сервісу, які формують тариф.

Середній вік автівки White cab — 1,5 роки (середній вік автівок аналогічної категорії на ринку — 10 років). Водіїв ретельно відбирають не тільки за професійним стажем, але й етичними показниками (вони охайні, ввічливі та не палять).

Вихід кожної автівки на маршрут здійснюється тільки після проходження щоденної перевірки стану машини через систему фотоперевірок. Перед початком роботи водії фотографують також себе та документи — таким чином компанія завжди впевнена в задовільному іміджі та профпридатність працівників, а також у прийнятному косметичному стані автівок.

В тариф включено дитяче крісло-бустер.

В майбутньому користувачі Cab матимуть можливість викликати різні категорії автівок. Запуск наступної планується вже у серпні — категорія Just стане відповідником “економу”, проте з принципово новим підходом до формування тарифу. “Just вирізнятиметься з-поміж автівок аналогічної категорії конкурентів і вищим рівнем сервісу, і нижчою ціною”, — обіцяють розробники.