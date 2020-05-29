Новое топовое решение Аспро: Максимум для 1С-Битрикс разработано, чтобы сократить сроки и затраты на старт продаж онлайн.
Запуск магазина и достоинства продукта
Разработка интернет-магазина на Битрикс или другой CMS – дело ресурсоемкое, не быстрое и весьма недешевое. С готовым решением все проще и скорее. Достаточно установить CMS и распаковать архив на сервере. Функциональный интернет-магазин готов к работе за несколько часов.
В него уже встроено огромное количество опций, возможностей, шаблонов.
Владельцы магазинов на этом пакетном решении получают ряд плюсов:
- функциональное меню, настраиваемое под аудиторию проекта;
- автоматический расчет цены доставки прямо в карточках товара;
- уникальная технология загрузки страниц на высокой скорости;
- встроенная мультирегиональность, быстрые оптовые покупки.
Как привлекать и удерживать аудиторию
Медленная работа сайта – одна из основных проблем магазинов. Если страница загружается дольше 3 секунд, то 53 % посетителей покидает ее. Продукт использует LazyLoad для поэтапной прогрузки контента для ускорения страниц.
Новое решение позволяет создавать адаптивные проекты. Они идеально выглядят на любых экранах – мониторах, телевизорах, ноутбуках, телефонах, планшетах.
Готовое оформление и карточки товаров
Пакетное решение “Максимум” включает ряд вариантов оформления магазина.
Блоки легко перемещаются и встраиваются в нужные позиции на страницах.
Разработчики продукта реализовали гибкую настройку карточек товара. Владелец проекта может:
- подключить расчет стоимости доставки;
- выбрать тип страницы с учетом продукта;
- настроить порядок расположения блоков;
- определить метод отображения картинки;
- активировать поля с данными об оплате.
Функциональное меню и гибкий дизайн
Меню настраивается для каждой категории. В него можно включать подборки товаров, выводить логотипы, баннеры. Гибкий дизайн позволяет создавать сочетания блоков, настраивать их. Пользователю предлагается 29 видов шапок, 8 типов оформления подвала и столько же способов вывода каталогов.
Еще один плюс продукта – простая настройка региональности. Посетители видят информацию актуальную для своего города, а карта сайта генерируется под этот населенный пункт. Для привлечения пользователей главную страницу можно наполнить 18 разными блоками, включая новости, акции, отзывы.
А если топовое решение слишком масштабно, можно обратить внимание на другие готовые интернет-магазины под Битрикс.