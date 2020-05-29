Запуск масштабных проектов в сфере eCommerce обычно требует много времени.

Новое топовое решение Аспро: Максимум для 1С-Битрикс разработано, чтобы сократить сроки и затраты на старт продаж онлайн.

Запуск магазина и достоинства продукта

Разработка интернет-магазина на Битрикс или другой CMS – дело ресурсоемкое, не быстрое и весьма недешевое. С готовым решением все проще и скорее. Достаточно установить CMS и распаковать архив на сервере. Функциональный интернет-магазин готов к работе за несколько часов.

В него уже встроено огромное количество опций, возможностей, шаблонов.

Владельцы магазинов на этом пакетном решении получают ряд плюсов:

функциональное меню, настраиваемое под аудиторию проекта;

автоматический расчет цены доставки прямо в карточках товара;

уникальная технология загрузки страниц на высокой скорости;

встроенная мультирегиональность, быстрые оптовые покупки.

Как привлекать и удерживать аудиторию

Медленная работа сайта – одна из основных проблем магазинов. Если страница загружается дольше 3 секунд, то 53 % посетителей покидает ее. Продукт использует LazyLoad для поэтапной прогрузки контента для ускорения страниц.

Новое решение позволяет создавать адаптивные проекты. Они идеально выглядят на любых экранах – мониторах, телевизорах, ноутбуках, телефонах, планшетах.

Готовое оформление и карточки товаров

Пакетное решение “Максимум” включает ряд вариантов оформления магазина.

Блоки легко перемещаются и встраиваются в нужные позиции на страницах.

Разработчики продукта реализовали гибкую настройку карточек товара. Владелец проекта может:

подключить расчет стоимости доставки;

выбрать тип страницы с учетом продукта;

настроить порядок расположения блоков;

определить метод отображения картинки;

активировать поля с данными об оплате.

Функциональное меню и гибкий дизайн

Меню настраивается для каждой категории. В него можно включать подборки товаров, выводить логотипы, баннеры. Гибкий дизайн позволяет создавать сочетания блоков, настраивать их. Пользователю предлагается 29 видов шапок, 8 типов оформления подвала и столько же способов вывода каталогов.

Еще один плюс продукта – простая настройка региональности. Посетители видят информацию актуальную для своего города, а карта сайта генерируется под этот населенный пункт. Для привлечения пользователей главную страницу можно наполнить 18 разными блоками, включая новости, акции, отзывы.

А если топовое решение слишком масштабно, можно обратить внимание на другие готовые интернет-магазины под Битрикс.