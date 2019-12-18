Близько 80% українців планують ставити в будинку ялинку, як символ зимових свят та Нового року.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

З тих українців, які збираються ставити ялинку – 40% зупинили вибір на живому дереві, тоді як 38% поставлять штучну.

Ще 11% українців зазначили, що замість ялинки обмежаться новорічною композицією. Стільки ж – не планують прикрашати житло до свят.

Динаміка показує, що з кожним роком збільшується число тих, хто обирає штучну ялинку замість живої.

Найбільше прихильників живий новорічної ялинки на Півдні і Сході. За штучне дерево виступають жителі східних областей.

Аудиторія: жителі України від 18 років і більше. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіоном, віком, статтю. Вибірка: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019.