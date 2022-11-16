Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Місто перейменували на прохання Житомирської обласної ради. Відтак Новоград-Волинський район перейменували на Звягельський.
За постанови №8179 та №8180 проголосували 260 народних депутатів.
Зазначено, що місто називалося Звягель з ХV ст. Після другого розділу Речі Посполитої, у 1793 році, населений пункт перейшов під управління Російської імперії. Після цього його було перейменовано на “Новоград-Волинський”.
Нардеп Дмитро Костюк опублікував, як саме проголосували нардепи. За перейменування району 266 депутатів зі всіх фракцій проголосували “за”, а від “Платформа за життя та мир” (колишня ОПЗЖ) двоє утрималися. Щодо міста утрималися п’ятеро депутатів від тієї ж фракції. Інші 260 народних обранців виступили “за”.
- Світові лідери G20 підтримали зусилля стосовно збереження Чорноморської зернової ініціативи. Вони виступають за те, щоб пом’якшити продовольчу безпеку, але зіткнулися з критикою через відсутність подальших дій для боротьби з голодом у світі.