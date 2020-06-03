У середу парламент Косово обрав новий уряд, який обіцяє нормалізувати відносини з Сербією.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного агентства Reuters.

Кабінет міністрів під керівництвом Авдулли Хоти з правоцентристської Демократичної ліги пообіцяв нормалізувати відносини з Сербією, щоб зайняти місце в складі Організації Об’єднаних Націй.

За новий уряд проголосували 61 депутат з 120 після декількох тижнів суперечок.

“Закінчення протиріч між Косово і Сербією буде засновано на взаємному визнанні між двома державами”, – сказав Хоти депутатам.

“Ми не допустимо ніякої зміни меж або обміну територіями (з Сербією – ред.)”, – додав він.

Відзначимо, що угода про взаємне визнання між Косово і Сербією є попередньою умовою для вступу Белграда в ЄС.

Нагадаємо, Косово проголосило незалежність 22 вересня 1992 року. Починаючи з 1995 року, напруженість в Косові наростала, що призвело до Косівської війні, яка почалася в 1998 році між Союзною Республікою Югославією та Армією визволення Косово (АВК). В результаті міжнародна місія UNMIK взяла на себе управління Косово. Косово знову проголосила незалежність у 2008 році. Україна незалежність Косово не визнає.