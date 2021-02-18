Новим президентом оргкомітету літніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 призначена Сейко Хасімото, колишня спортсменка, яка раніше працювала міністром у справах Олімпіади.

Про це пише Reuters.

Хасімото змінила на цій посаді Есіро Морі, який пішов у відставку після того, як спровокував скандал сексистськими висловлюваннями.

Нова очільниця оргкомітету — колишня спортсменка, вона брала участь в семи літніх і зимових Олімпійських іграх як велосипедистка і фігуристка.

Тепер їй доведеться зіткнутися з сильним громадським спротивом Олімпійських ігор, що проводяться в умовах пандемії, але вона запевнила, що впорається з труднощами.

“Як людина зі спортивним минулим, я проведу безпечні Ігри як для спортсменів, так і для громадян”, – сказала вона на пресконференції.

Також її призначення привітав Міжнародний олімпійський комітет, який, до речі, не вимагав відставки Морі й спочатку вважав справу закритою після його перших вибачень і відмови залишити пост.

“Вона є ідеальним кандидатом на цю посаду завдяки її величезному олімпійському досвіду і багаторазовому керівництву японською делегацією на Олімпійських іграх”, – сказав президент МОК Томас Бах.