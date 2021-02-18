Про це пише Reuters.
Хасімото змінила на цій посаді Есіро Морі, який пішов у відставку після того, як спровокував скандал сексистськими висловлюваннями.
Нова очільниця оргкомітету — колишня спортсменка, вона брала участь в семи літніх і зимових Олімпійських іграх як велосипедистка і фігуристка.
Тепер їй доведеться зіткнутися з сильним громадським спротивом Олімпійських ігор, що проводяться в умовах пандемії, але вона запевнила, що впорається з труднощами.
“Як людина зі спортивним минулим, я проведу безпечні Ігри як для спортсменів, так і для громадян”, – сказала вона на пресконференції.
Також її призначення привітав Міжнародний олімпійський комітет, який, до речі, не вимагав відставки Морі й спочатку вважав справу закритою після його перших вибачень і відмови залишити пост.
“Вона є ідеальним кандидатом на цю посаду завдяки її величезному олімпійському досвіду і багаторазовому керівництву японською делегацією на Олімпійських іграх”, – сказав президент МОК Томас Бах.
- Раніше повідомлялося, що голова оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Йосіро Морі йде у відставку через висловлювання стосовно жінок.