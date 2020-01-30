Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з нових фігурантів справи про заволодіння коштами бюджету Одеси при покупці будинків заводу "Краян".

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

“У середу, 29 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід ексдепутату Кілійської районної ради Одещини у вигляді застави у сумі 420 400 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колишній депутат підозрюється в привласненні майна та легалізації коштів (ч.5 ст.191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо, за версією правоохоронних органів мер Одеси Геннадій Труханов, чиновники Одеської міськради та їхні посібники організували схему, завдяки якій купили завод “Краян” за вдвічі завищеною ціною, завдавши збитків місцевому бюджету на суму понад 92 млн грн.