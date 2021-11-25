Перша в історії Швеції жінка прем'єр-міністр подала у відставку лише за кілька годин після свого призначення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон у середу очолила уряд країни, проте за кілька годин подала у відставку після того, як її соратник із коаліції пішов з уряду, а її бюджет не отримав підтримки.

Натомість парламент проголосував за бюджет, складений опозицією, до якого входять праві, які виступають проти мігрантів.

Партія зелених, яка є партнером по коаліції, заявила, що не може ухвалити бюджет, “розроблений спільно з ультраправими”.

Пізніше Андерссон сказала, що сподівається знову стати прем’єр-міністром як лідерка однопартійного уряду.

“Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли йде одна партія”, – заявила Андерссон.