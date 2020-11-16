Про це у Facebook повідомив народний депутат Ігор Молоток.

“Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так”, – написав він.

Сам Луговий раніше писав у Facebook, що хворіє і перебуває в лікарні. 31 жовтня він повідомив: “Стан мого здоров’я стабілізувався і вже наступного тижня я планую повернутися в Конотоп”.