Про це інформує Pravda.
За словами президента Чехії, Чапутова, яка прийшла до його виборчого штабу 28 січня після перемоги Павела на виборах, підтримала цю ідею.
Повідомляється, що у суботу Володимир Зеленський привітав генерала армії у відставці Петра Павела з перемогою на виборах та водночас відзначив його підтримку України в боротьбі з російською агресією.
“Я з нетерпінням чекаю нашої тісної особистої співпраці на благо народів України й Чехії та заради об’єднаної Європи”, – написав Зеленський у Twitter.
Петр Павел переміг бізнесмена-популіста Андрея Бабіша на перших важливих виборах цього року в Європі. Результат означає провал популізму та зміцнює позиції Чехії як “рішучого прихильника України”.
Зазначено, що відставний генерал Петр Павел переміг у другому турі президентських виборів у Чехії, набравши 58,32 відсотка голосів. Переможеного кандидата Андрея Бабіша, екс-прем’єр-міністра Чехії та голову руху ANO, підтримали 41,67 відсотка виборців. Повноваження нинішнього президента Мілоша Земана закінчуються 8 березня, після чого має відбутися інавгурація нового очільника держави.
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