Очільник держави Петр Павел зателефонує Володимиру Зеленському, щоб домовитися про свій спільний з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою візит до України.

Про це інформує Pravda.

За словами президента Чехії, Чапутова, яка прийшла до його виборчого штабу 28 січня після перемоги Павела на виборах, підтримала цю ідею.

Повідомляється, що у суботу Володимир Зеленський привітав генерала армії у відставці Петра Павела з перемогою на виборах та водночас відзначив його підтримку України в боротьбі з російською агресією.

“Я з нетерпінням чекаю нашої тісної особистої співпраці на благо народів України й Чехії та заради об’єднаної Європи”, – написав Зеленський у Twitter.

Петр Павел переміг бізнесмена-популіста Андрея Бабіша на перших важливих виборах цього року в Європі. Результат означає провал популізму та зміцнює позиції Чехії як “рішучого прихильника України”.

Зазначено, що відставний генерал Петр Павел переміг у другому турі президентських виборів у Чехії, набравши 58,32 відсотка голосів. Переможеного кандидата Андрея Бабіша, екс-прем’єр-міністра Чехії та голову руху ANO, підтримали 41,67 відсотка виборців. Повноваження нинішнього президента Мілоша Земана закінчуються 8 березня, після чого має відбутися інавгурація нового очільника держави.