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За словами Резнікова, всі кадрові зміни у Збройних силах будуть обов’язково погоджуватися із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Валерієм Залужним.

“Кадрову політику будемо впроваджувати разом”, – сказав Резніков журналістам.

Проте новий очільник Міноборони не назвав прізвища співробітників міністерства, яких можуть звільнити. Він зазначив, що хоче поспілкуватися з усіма, хто обіймає відповідальні посади, і з’ясувати, “чи нам далі по дорозі, чи треба потиснути руки, подякувати і попросити звільнити місце”.

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, що Олексій Резніков раніше обіймав посаду міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

1 листопада віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав до апарату Ради заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Народні депутати від “Слуги народу” на засіданні фракції вирішили делегувати на цю посаду Ірину Верещук.

3 листопада Верховна Рада підтримала звільнення Резнікова з цієї посади.

З 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2019 році президент Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. 4 березня 2020 року Олексія Резнікова призначили на посаду міністра з реінтеграції.