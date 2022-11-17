Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Відповідно до заяви, Каждан пояснює своє рішення “буллінгом”, якого вона зазнала, “приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять”.

8 листопада колектив Довженко-Центру не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов’язків.

Водночас Держкіно вже обрало нового тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Довженко-Центру.

Посаду отримав режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром (автор виставкового музейного проєкту “Польоти уві сні та наяву”, що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, Андрій Алферов.

Довідка. у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

Вже 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” у той спосіб, як вона відбувається зараз, зупинили. У “Центрі” призначать прозорий конкурс на посаду директора.