Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
Відповідно до заяви, Каждан пояснює своє рішення “буллінгом”, якого вона зазнала, “приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять”.
8 листопада колектив Довженко-Центру не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов’язків.
Водночас Держкіно вже обрало нового тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Довженко-Центру.
Посаду отримав режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром (автор виставкового музейного проєкту “Польоти уві сні та наяву”, що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, Андрій Алферов.
Довідка. у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.
У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.
Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.
Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.
Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.
Вже 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” у той спосіб, як вона відбувається зараз, зупинили. У “Центрі” призначать прозорий конкурс на посаду директора.
- Раніше народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Софія Федина заявляла, що Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України рекомендує невідкладно скасувати наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”.
- 12 листопада під “Довженко-Центром” у Києві відбулася акція проти реорганізації, яка спричинить повну ліквідацію національного кіноархіву. Однак поліціянти, ймовірно, намагалися протидіяти протесту.
- 8 квітня 1930 року на екрани радянських кінотеатрів вийшов фільм Олександра Довженка “Земля”, який через 9 днів опинився під забороною.
- “Земля” увійшла в ТОП-5 фільмів світового кінематографа за версією ЮНЕСКО.