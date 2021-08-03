Про це поінформували в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Заборона діятиме до 10 днів і пов’язана “з процесом прийому-передачі посади командувача ООС”.

Заборона стосується посадових осіб та народних депутатів.

“Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об’єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об‘єднаних сил. Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави. Сподіваюся на розуміння політиків та посадовців”, – наголошується в заяві Залужного.

Варто зазначити, що коментар головнокомандувача з’явився після оприлюднення інформації про скасований візит спікера парламенту Дмитра Разумкова до зони ООС.

Як поінформували в пресслужбі ВР, Разумков збирався поїхати на Донбас у вівторок, 3 серпня, щоб ознайомитися “із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС”. Однак візит скасували (причина – заборона відвідувати зону ООС).

“Візит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до зони проведення операції Об’єднаних сил, запланований на 3 серпня, був скасований. Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об’єднаних сил”, – йшлося в повідомленні ВР.