Дуже часто буває, що в квартирі просто не вистачає місця, щоб поставити велику новорічну ялинку, або ж хочеться придумати оригінальна прикраса для дитячої кімнати чи передпокою. Настінні новорічні ялинки можна легко зробити своїми руками, і вони будуть виглядати дуже привабливо.

#Букви зібрали цікаві варіанти, як можна зробити ялинку своїми руками.

1.Ялинки з електричних гірлянд

Найпопулярніша ідея – прикріпити новорічні гірлянди до стіни у вигляді ялинки. Це можуть бути вогники одного або різних кольорів, це може бути просто контур ялинки або своєрідний зигзаг. Вогні можуть бути різної форми, наприклад, зірочки, щоб виглядати ще більш святково.

2. Дерев’яні палки або гілки

З дерев’яних гілок або палиць можна скласти красиве, натуральне дерево. Скрипить їх джгутом і повісьте на стіну. У композицію можна додати ялинкові іграшки та гірлянди.

3. Орнаменти або омбре

Прикріплені до стіни прикраси можуть самі створити ілюзію дерева, без будь-яких доповнень. Ялинку можна зробити з фетрових різдвяних прикрас, фігурок тварин, різних миленьких дрібниць, які можна знайти вдома.

Для створення омбре-ялинки можна вибрати кульки одного кольору, але різного відтінку.

4. Гілочка дерева або маленьке деревце

Перетворили на “ялинку” можна і гілочку будь-якого іншого дерева.

Помістіть гілку у вазу, засипте піском або землею, щоб вона трималася рівно і можна прикрашати. Все новорічне дерево готове.

5. Висячі ялинки

Ялинкові іграшки нібито парять в повітрі, а сама ялинка невидима. Тут треба ретельно продумати, як розвісити кулі, щоб вони створили ілюзію ялинки.

Варто зазначити, що така ялинка довго “не проживе” в будинку з маленькими дітьми або активними тваринами.

6. Спіральна ялинка

Для створення такої ялинки знадобиться шматок дуже щільного картону, з якого вирізаємо коло, а далі вже саму спіраль. Картон можна пофарбувати в зелений колір, а можна і так залишити. Далі верхівку ялинки слід підвісити до стелі і добре зафіксувати. Готово! Далі справа фантазії – по всій спіралі можна пустити гірлянду, можна додати ялинкові кульки та інші прикраси.

Основу ялинки можна зробити зі щільного дроту і так само прикрасити гірляндою та іграшками.

7. Саморобні ялинки з природного матеріалу

Для такої ялинки варто в лісі назбирати гілочок, шишок, жолудів, горішків, а потім все це приклеїти на картонну конусну основу. До композиції можна додати новорічних іграшок – так буде більш святково.

Більше ідей

Мідні трубки, гілки дерев, Washi tape – клейка стрічка з японського паперу, листівки – це все може бути крутими ідеями для настінного дерева. Необхідно лише трохи фантазії.