У Києві в новорічну ніч метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

Про це поінформували в Київській міській держадміністрації і пресслужбі метрополітену.

Останній поїзд відправиться з кожної станції метро в різний час. Наприклад, з центру Києва – близько 02:15.

Додаткові години роботи будуть вказані в розкладі на кожній станції метрополітену.

Крім того, може бути встановлено обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій: “Золоті ворота”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності”, “Поштова площа” і “Контрактова площа”.

Такий захід може застосовуватися “з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій”.

Що стосується фунікулера, то в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня він працюватиме цілодобово.

У КМДА нагадали, що в Києві відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цього року об’єднали в святковий пішохідний маршрут. Це – Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі. Маршрут спеціально розробили, щоб в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.

На всіх локаціях працює “Муніципальна охорона”, яка за необхідності нагадує людям про дотримання протиепідемічних заходів (масочного режиму і соціальної дистанції).

У КМДА наголосили, що новорічні локації в Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.