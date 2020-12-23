Про це в своєму Telegram написав народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

“Я відмовляюся в це вірити. Ковзанку біля Офісу президента на Банковій відкрив благодійний фонд… букмекерської контори Parimatch!”, – написав він у своєму пості.

“На сайті ОП скромно написали про те, що “новорічні атракціони та декорації встановлені меценатами та доброчинцями без використання бюджетних коштів”. Проте називати цих меценатів не захотіли. Воно й не дивно. Ось вам і легалізація грального бізнесу”, – додав депутат.

До допису він прикріпив скріншот посту з Facebook Parimatch Foundation Ukraine.

В пості сказано, що Parimatch Foundation Ukraine “підтримав ініціативу президента та посприяв відкриттю безкоштовної ковзанки”.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський з приходом на головну державну посаду говорив про те, що поетапно легалізує гральний бізнес в країні. Домовленості були дуже серйозні і лобісти відповідного закону вже навіть закупили на мільйони доларів обладнання для бізнесу. Про це йдеться в статті #Букв “Ваші ставки, панове: як Аваков і Зеленський посварилися через гральний бізнес”.

Через деякий час журналістам вдалося з’ясувати, що президент Зеленський товаришує з гендиректором ТМ “Parimatch” Сергієм Портновим, а лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія – з юристом Андрієм Астаповим, який працював з “Парі-матч” і “Фаворит”.

Сам Астапов був безпосередньо залучений до написання цих законів.

Також на робочих групах щодо написання закону з’являвся литовець Борис Баум, що дало підстави вважати, що на український ринок можуть зайти росіяни.

Варто нагадати, що депутати фракції “Слуга народу” у липні веселилися в столичному ресторані PM HALL під пісню виконавця Поліграф ШарікOFF “Чорний бумер”.

Журналіст Євген Куксін також помітив логотип “ІнтегралБуд” на одній з конструкцій новорічного містечка. Він оприлюднив фотографії із логотипом будівельної компанії.

В пості у своєму Telegram він пригадав про таку “незаконно створену структуру як Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей”.

“Мало того, що цей орган створено незаконно, а призначений голова Іван Рудий затверджений з порушеннями кваліфікаційних вимог, так от другого грудня при Комісії було створено консультаційно-експертну раду, в яку увійшли лобісти “ПаріМатч”, – пише журналіст.

В своєму дописі Куксін пояснює, що першим заступником голови Комісії обрано лобіста інтересів “ПаріМатч” Бориса Баума, якого протягли Давид Арахамія, Андрій Мотовиловець, Кирило Тимошенко. Окремо, в експертну раду увійшли Аліна Плющ і Андрій Астапов. Плющ – співзасновниця Української Асоціації Ігрової Індустрії, в яку входить Ірина Сергієнко. Трудова діяльність Сергієнко прямо пов’язана з “ПаріМатч”. Астапов юрист фірми Eterna Law, яка обслуговує інтереси “ПаріМатч”.

Крім того, журналіст повідомляє, що в одному з бізнес-центрів “ІнтегралБуду” нардеп Микола Тищенко відкрив офіс київського осередку “Слуги народу”.

Куксін нагадав, що минулого тижня, відбулося засідання тимчасово-слідчої комісії по корупції в ДАБІ. Розглядали скарги на незаконні забудови. Туди прийшов Микола Тищенко і захищав ІнтергалБуд. Окрім того Тищенко просував людей з орбіти “Інтегралу” у списки партії до Київради.

Журналіст також розповів, що минулого тижня Державна архітектурно-будівельна інспекція видала “ІнтергалБуду” дозвіл на будівництво у провулку Приладний, 10. От тільки із дев’яти будинків, два вже збудовано, а згідно з генеральним планом – там землі промисловості, а не багатоквартирні будинки. На цій землі неможливо будувати житло.

За фактом конкретно цього будівництва, ДБР розпочало розслідування фактом зловживання службовим становищем службовцями Київради, КМДА та ДАБІ, які впродовж 2017-2019 років вчинили протиправні дії в інтересах “ІнтегралБуду”.