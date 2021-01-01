Відео опублікувала пресслужба партії.

Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров’я.

“Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре”, – заявив політик.

“Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом – наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції. Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі. Хай 2021 рік принесе удачу і добро. А в новорічні свята всі ми, немов діти, чекаємо на диво і бажаємо, щоб всі негаразди цього року залишилися в минулому. Я щиро хочу, щоб прийдешній рік приніс для кожного українця здоров’я, для кожної української родини любов та затишок, а для нашої країни мир та добробут. Щастя, благополуччя. Особливі побажання воїнам – повернутися живими. І здоровими. І з перемогою. Ви – наша гордість. Миру усім, тепла, добробуту і затишку”, – побажав Порошенко.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.