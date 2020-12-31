Новорічне звернення Зеленського транслюють українські телеканали і пресслужба президента.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його трансляції на телеканалах.

Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного.