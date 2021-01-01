У своєму новорічному привітанні президент України Володимир Зеленський перейшов на російську, аби звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу та незаконно анексованого Криму.

Про це повідомляють #Букви.

“Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год уже наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож Донбас і Крим, переведите часы назад. Будьте с нами. Готові? Ми також”, — сказав президент.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.