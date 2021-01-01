Про це повідомляють #Букви.
“Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год уже наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож Донбас і Крим, переведите часы назад. Будьте с нами. Готові? Ми також”, — сказав президент.
Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.
- Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.