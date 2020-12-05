Клавдіївська фабрика, розташована у Київській області, запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Російської Федерації. У мережі розгорівся скандал.

Вперше увагу на скандальні ялинкові іграшки із символікою країни-агресора звернув екскурсовод Сергій Савченко у Facebook.

Новорічний настрій для армії РФ

Під час екскурсії відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко була зображена радянська зірка і напис “Армия РФ”.

Однак після того, як відвідувачі намагалися сфотографувати товар, їм суворо заборонили та намагалися силою завершити зйомку.

Автор допису повідомив, що Клавдіївський завод є “найстарішою філією майстерні, яка розташована у Москві”. Сайт фабрики стилізований, так само як московська майстерня.

Ситуацією зацікавилися користувачі соціальних мереж. У коментарях українці вимагали пояснень від адміністрації фабрики, однак спочатку модератори Facebook-аккаунту лише віджартовувалися та дозволяли собі неоднозначні коментарі, які потім старанно видалили.

Пізніше у фабриці заявили, що символіка на іграшках не означає, що їх експортують в Росію. Від детальних коментарів відмовилися.

“Тираж ліквідовано”

Лише 5 грудня адміністрація фабрики спромоглася прокоментувати інцидент та пояснити суспільству співпрацю з армією країни-агресора.

Керівник фабрики Павло Гукасов заявив, що фабрика дійсно виконувала замовлення армії РФ.

“Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була Російська Федерація. У зв’язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати та прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів”, – повідомив він.

Він зазначив, що через економічну кризу фабрика була на межі припинення свого існування, тому керівництво активно займалося розвитком нових проєктів. Саме тому російське замовлення пройшло повз увагу керівників.

“Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення. Наразі тираж ліквідовано”, – додав Гукасов.

Він подякував авторам відео за те, що звернули увагу на недоліки фабрики. Також керівник попросив вибачення за цю ситуацію.

Гнів ветеранів

Цілком очікувано, резонансна подія не залишилася без уваги ветеранів війни на Донбасі. Військові прибули на фабрику та намагалися розібратися із ситуацією.

Відомо, що саме військові викликали поліцію.

Реакція СБУ

У Службі безпеки Україні не прокоментували ситуацію, однак не залишили її без уваги. Так, декілька годин тому співробітники СБУ розпочали слідчі дії на Клавдіївській фабриці.

Про це у Facebook повідомив депутат Бучанської міської ради Володимир Коротя.

“Я вважаю, що адміністрація закладу повинна нам подякувати. Що ми стримали натовп охочих спалити це підприємство”, – написав депутат.