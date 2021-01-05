Новорічні локації у Києві припиняють свою роботу на час дії посилених протиепідемічних заходів на території України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

З 8 по 24 січня Кабмін вводить жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Вони діятимуть на всій території України. На цей проміжок часу деякі сфери діяльності змінять свій формат та графік роботи.

Із 8 до 24 січня забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

“Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо”, – уточнили у КМДА.