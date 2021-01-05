Про це повідомляє пресслужба КМДА.
З 8 по 24 січня Кабмін вводить жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Вони діятимуть на всій території України. На цей проміжок часу деякі сфери діяльності змінять свій формат та графік роботи.
Із 8 до 24 січня забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.
“Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо”, – уточнили у КМДА.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.