Вже почалися активні приготування до святкування Нового року, зокрема пошук рецептів страв для святкового столу. Український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептами 5 десертів до новорічного столу.

Відповідні рецепти опубліковані на сайті Євгена Клопотенка.

Крамбл з яблуками та журавлиною

Для нього не потрібно замішувати тісто або загортати його в дивакувату складну форму. Достатньо зробити начинку з підсмажених яблук та сушеної журавлини, викласти у форму для запікання та закрити шаром панірувальних сухарів та вівсяних пластівців, щоб вся соковитість зберігалася всередині. Зазвичай, крамбл з яблуками та журавлиною подають охолодженим з улюбленими напоями. Євген Клопотенко радить спробувати його тепленьким із кулькою морозива, яка буде поступово танути та створювати вершковий соус.

Інгредієнти:

Для начинки:

5 середніх яблук

100 г сухої журавлини

30 г вершкового масла 82,5%

1 ст. л. цукру

10 г ванільного цукру

2 ч. л. меленої кориці

Для крихти:

300 г панірувальних сухарів

200 г вершкового масла 82,5%

100 г вівсяних пластівців крупнозернових

100 г цукру

Покроковий рецепт приготування:

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Вийміть з холодильника вершкове масло, бо нам потрібно, щоб воно було м’яке. Помийте 5 середніх яблук та поріжте часточками однакової товщини;

Розігрійте пательню з 30 г вершкового масла 82,5% і викладіть яблука. Додайте до них 100 г сухої журавлини, всипте 10 г ванільного і 1 ст. л. звичайного цукру, 2 ч. л. меленої кориці;

Перемішайте та карамелізуйте на середньому вогні протягом 10-15 хвилин. Яблука мають стати м’якими, але повинні тримати форму;

Для крихти змішайте у мисці 100 г цукру, 300 г панірувальних сухарів, 100 г вівсяних крупнозернових пластівців та 200 г вершкового масла 82,5%;

Викладіть карамелізовані яблука з журавлиною у форму, діаметром 28 см та рівномірно розподіліть. Зверху викладіть крихту. Поставте запікатися на 30-40 хвилин за температури 180 градусів;

Потім дістаньте, дайте крамблу трохи остигнути та подавайте до столу. Теплий він смакуватиме з кулькою морозива, яка буде танути та перетворюватися на соус.

Гарбузові кекси

Щоб гарбузові кекси виглядали більш святково, прикрасьте зверху по-новорічному. Скажімо, притрусіть цукровою пудрою, використавши новорічні трафаретики, або доручіть цю справу дітям, вони точно знаються на святковому декорі.

Інгредієнти:

150 г гарбуза

2 шт. яйця

80-100 г цукру

100 г борошна

0,5 ч. л. розпушувача (не амонійного)

0,5 ч. л. молотої кориці

3 ст. л. соняшникової олії

1 дрібка солі

Покроковий рецепт приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. У невеликій мисці змішайте цукор (80-100 г), 2 яйця, 1 дрібку солі та 0,5 ч. л. меленої кориці. Перемішайте віничком до отримання однорідної консистенції;

Всипте 100 г борошна і 0, 5 ч. л. розпушувача і знову добре перемішайте суміш;

Додайте 3 ст. л. соняшникової олії та вкотре все ретельно перемішайте. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану;

Гарбуз очистьте і відріжте 150 г. Тут доречним буде солодкий сорт, тому попередньо скуштуйте його. Натріть на дрібну тертку;

Додайте тертий гарбуз до тіста і гарненько перемішайте, щоб він рівномірно розподілився по всій масі;

Силіконову або металеву форму для кексів поставте на деко. У кожну комірку вкладіть паперовий кошик для кексів. Заповніть форми на 2/3 висоти. Відправляйте у розігріту духовку приблизно на 35 хвилин;

Готові смаколики викладіть на дошку чи тарілку, за бажанням посипте цукровою пудрою. Це особливо доречно, якщо гарбуз таки був не надто солодкий.

Яблучний тарт

Французи знаються на вишуканій випічці. Тож і не дивно, що саме вони започаткували моду на смачні запечені тарти з різними начинками. Ми пропонуємо слідувати їхньому прикладу та приготувати тонке пісочне тісто, а начинку зробити з ароматних соковитих яблук.

Інгредієнти:

Для тіста:

350 г пшеничного борошна

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

150 г вершкового масла 82,5%

1 жовток

1 дрібка кориці

2-6 ст. л. води або молока (за потреби)

Для начинки:

4-6 яблук

1 ч. л. кориці

50 г вершкового масла 82,5%

2 ст. л. цукру

Покроковий рецепт приготування:

Дістаньте вершкове масло із холодильника, щоб воно стало кімнатної температури та добре розм’якло. Приготуйте пісочне тісто. Всипте в глибоку миску 350 г пшеничного борошна та додайте 150 г розм’якшеного вершкового масла 82,5%. Перетріть до отримання крихти. Потім додайте в тісто 1 ст. л. цукру, дрібку кориці, ½ ч. л. солі та яєчний жовток. Замісить однорідне тісто. Якщо воно у вас вийшло крихким, додайте 2-6 ст. л. води або молока. Сформуйте з тіста кулю, загорніть в харчову плівку та покладіть в холодильник на 30 хвилин відпочивати. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів;

Підготуйте начинку для тарта. Помийте 4-6 яблук, видаліть серцевину та поріжте на середні шматочки;

Карамелізуйте яблука. На пательні на середньому вогні розтопіть 50 г вершкового масла 82,5%, додайте 2 ст. л. цукру та дочекайтеся, поки цукор повністю розчиниться. Викладіть до пательні шматочки яблук і рівномірно розподіліть по всій поверхні;

Додайте 1 ч. л. кориці до яблук та трохи перемішайте лопаткою;

Тушкуйте яблука протягом 3-5 хвилин, періодично перемішуючи. Вони повинні трохи пустити сік, але всередині залишатися твердими;

Тісто дістаньте з холодильника та розкачайте між двох листів вощеного пергаменту. Розкочуйте до тих пір, поки воно не стане розміром з форму плюс бортики. Ми використали форму діаметром 28 см;

Викладіть розкачане тісто в форму для запікання, рівномірно розподіліть по всій поверхні та щільно притисніть його до бортиків. Щоб бортики яблучного пирога вийшли рівними, зріжте всі надлишки тіста за допомогою ножа;

Викладіть карамелізовані яблука в форму з тістом та рівномірно розподіліть їх по всьому периметру. Поставте тарт випікатися в духовку на 45 хвилин за температури 180 градусів. Готовий пиріг дістаньте з духовки та дайте йому повністю охолонути. Не хвилюйтесь, якщо вам спочатку здасться, що начинювання має дуже рідку консистенцію. У процесі охолодження яблучний пектин загусне.

Вафельний торт

Андрути, або вафельний торт зі згущеним молоком, – це справжній смак дитинства. Аби торт не був занадто солодким, необхідно приготувати для нього варення з вишень, що дасть приємну кислинку. Змащувати вафельні шари по черзі – вареним згущеним молоком із вершковим маслом та вишневим варенням. Щоб прикрасити андрути, подрібнимо волоські горіхи та присиплемо торт зверху.

Інгредієнти:

6 круглих вафель ТМ Вигода (1 паковання)

150 г волоських горіхів

1 банка згущеного молока

200 г розм’якшеного вершкового масла

250 г вишень (свіжих чи заморожених)

100 г цукру

Покроковий рецепт приготування:

Підготуйте усі інгредієнти для приготування вафельного торта зі згущеним молоком та вишнями. Дістаньте вершкове масло з холодильника завчасно, аби воно було розм’якшене. Із бляшанки згущеного молока зніміть етикетку та покладіть банку в каструлю з водою. Дно каструлі краще вкрити текстильною серветкою. Варіть на повільному вогні приблизно 2 години. Коли згущене молоко звариться, дайте банці трохи охолонути, а потім відкривайте консервним ножем;

Викладіть у каструлю 250 г вишень без кісточки. Можна використовувати як свіжі, так і заморожені вишні. Всипте 100 г цукру та перемішайте. Варіть на повільному вогні протягом 20 хвилин;

У миску викладіть варене згущене молоко та 200 г розм’якшеного вершкового масла. Перемішайте до однорідності блендером із насадкою віничком;

Через 20 хвилин перебийте вишні занурювальним блендером, аби вийшла однорідна маса. Поверніть каструлю на плиту та варіть ще 20 хвилин на повільному вогні. Дайте вишням охолонути;

Змащуйте кожну вафлю по черзі вареним згущеним молоком із маслом та варенням з вишень. Верхній шар вафель та боки змастіть згущено-масляною сумішшю. Використовуйте спеціальну лопатку чи просто ложку;

Подрібніть ножем 150 г волоських горіхів та посипте ними торт зверху та з боків. Зберігайте торт у холодильнику.

Пана-кота

Пана-кота – це один із найвідоміших десертів Італії, який подають у і в шанованих ресторанах, і в маленьких кафешках по всій країні. Він має ніжну та шовковисту текстуру, так само як і десерт крем-брюле, але без цукрової скоринки. Часто пана-коту подають з соусом з ягід чи фруктів, солоною карамеллю чи розтопленим шоколадом. Ми вирішили доповнити вершково-ванільний смак десерту яскравим соусом з чорниць.

Ігредієнти:

Для пана-коти:

250 мл молока

250 мл вершків 33%

½ стручка ванілі

9 г желатину (або 4 листи)

2 ст. л. води

100 г цукру

Для чорничного соусу:

150 г чорниці

75 г цукру

Покроковий рецепт приготування:

Якщо ви використовуєте порошковий желатин, як у нашому рецепті, висипте 2 ст. л. у мисочку та влийте 120 мл води. Але уважно прочитайте інструкцію на упаковці, в залежності від виробника, пропорції можуть бути різними. Якщо у вас листовий желатин, просто залийте 4 листи так, щоб вода їх покрила;

У сотейник вилийте 250 мл молока та 250 мл вершків жирністю 33%, всипте 100 г цукру;

Надріжте ½ стручка ванілі уздовж і вискобліть ваніль. Замість стручка можна використати 10 г ванільного цукру, але натуральна ваніль зробить десерт більш ароматним;

Підігрійте вершки з молоком і цукром до 80 температури градусів. Зніміть сотейник з плити і додайте набряклий желатин. Ретельно перемішуйте, доки він розійдеться;

Розлийте суміш по невеликих формочках. Дочекайтеся, поки вона трохи охолоне і поставте в холодильник на 3-4 години;

Для соусу висипте у сотейник 150 г чорниці та 75 г цукру. Доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 5 хвилин, помішуючи ложкою. Дістаньте пана-коту з формочок і полийте соусом.

Зазначимо, що у травні цього року український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен та телеведучий Євген Клопотенко отримав світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022 як фудблогер року. За словами Клопотенка, 18 травня він відвідав Канни, де отримав світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022 як фудблогер року.

Кулінарний експерт наголосив, що знаковою є не сама премія, а те, що сторінка в Instagram про українську кухню отримала таку премію. Це означає, що українська культура ще глибше вписується в контекст світу та що українська гастрономія офіційно перемогла на світовому рівні.