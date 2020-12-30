#Букви розповідають, як і де відсвяткувати Новий рік.
Відсвяткувати за допомогою Інтернету
Якщо ви відчуваєте себе погано або захворіли, то слід відмовитися від поїздок до родичів. Благо, на дворі 21 століття і практично у всіх є Інтернет. Поспілкуватися з рідними можна по Zoom, Skype, WhatsApp.
Непогано було б і батьків навчити користуватися цими програмами і спілкуватися з ними нехай по 5-15 хвилин в день.
У вузькому сімейному колі
Запросіть до себе батьків або самі навідатися до них. Навіть домашні посиденьки можуть цікавими. Можна зіграти в настільні ігри, “Крокодила” або ж придумати конкурси. Якщо з вами є діти, підготуйте для них невеличкі призи за участь у конкурсах.
Обов’язково влаштуйте домашню фотосесію з рідними з новорічним реквізитом. Це можуть бути червоні шапки Санта Клауса, аксесуари на паличках – вуса, губи, бороди, окуляри; гірлянди або мішура. Можна всю рідню одягнути в однакові светри.
В горах
Чудовий варіант зустрічати Новий рік у компанії друзів, особливо, якщо ви хочете гуляти усю ніч і не заважати сусідам. Тут варто подумати про оренду котеджу подалі від великого міста. А як чудово прокинутись зранку і випити горнятко кави, милуючись видом на гори!
Поїхати в інше місто
Новий рік – це чудова нагода поїхати в інше місто. Ви можете провідати друзів, яких давно не бачили, або просто побувати в новому для себе місті.
Новий рік з другою половинкою
Святкування Нового року може бути по-справжньому романтичним. Не обов’язково готувати вечерю: замовте суші та легкі салати.
А сам вечір можна провести, переглядаючи гарне кіно, запускаючи салюти, влаштувати караоке чи пограти в настільні ігри.
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У кафе чи ресторані
Кабінет Міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку. Варто заздалегідь забронювати столики.
Але не забувайте про заходи обережності – носіть маски і знезаражувати руки.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.