Всі ми звикли зустрічати Новий рік у сімейному колі або з друзями. Але в цьому році пандемія коронавируса внесла свої корективи. Від святкування у великій колі близьких все ж краще відмовитися і зустріти Новий рік тихо, по-сімейному.

#Букви розповідають, як і де відсвяткувати Новий рік.

Відсвяткувати за допомогою Інтернету

Якщо ви відчуваєте себе погано або захворіли, то слід відмовитися від поїздок до родичів. Благо, на дворі 21 століття і практично у всіх є Інтернет. Поспілкуватися з рідними можна по Zoom, Skype, WhatsApp.

Непогано було б і батьків навчити користуватися цими програмами і спілкуватися з ними нехай по 5-15 хвилин в день.

У вузькому сімейному колі

Запросіть до себе батьків або самі навідатися до них. Навіть домашні посиденьки можуть цікавими. Можна зіграти в настільні ігри, “Крокодила” або ж придумати конкурси. Якщо з вами є діти, підготуйте для них невеличкі призи за участь у конкурсах.

Обов’язково влаштуйте домашню фотосесію з рідними з новорічним реквізитом. Це можуть бути червоні шапки Санта Клауса, аксесуари на паличках – вуса, губи, бороди, окуляри; гірлянди або мішура. Можна всю рідню одягнути в однакові светри.

В горах

Чудовий варіант зустрічати Новий рік у компанії друзів, особливо, якщо ви хочете гуляти усю ніч і не заважати сусідам. Тут варто подумати про оренду котеджу подалі від великого міста. А як чудово прокинутись зранку і випити горнятко кави, милуючись видом на гори!

Поїхати в інше місто

Новий рік – це чудова нагода поїхати в інше місто. Ви можете провідати друзів, яких давно не бачили, або просто побувати в новому для себе місті.

Новий рік з другою половинкою

Святкування Нового року може бути по-справжньому романтичним. Не обов’язково готувати вечерю: замовте суші та легкі салати.

А сам вечір можна провести, переглядаючи гарне кіно, запускаючи салюти, влаштувати караоке чи пограти в настільні ігри.

У кафе чи ресторані

Кабінет Міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку. Варто заздалегідь забронювати столики.

Але не забувайте про заходи обережності – носіть маски і знезаражувати руки.