Єб*ш, щоб Крим був наш!

Хулігани Динамо скоро зустрінуть свій другий Новий рік на фронті. За цей час колектив Young Hope став костяком однієї зі штурмових рот 3 ОШБр. Командири та бійці підрозділу, які раніше захищали кольори рідного клубу у лісах та містах по всьому світу, нині йдуть на штурми та у жорсткі бої.

Всі ми пам’ятаємо про тяжкі та важливі бої на Бахмутському напрямку, де Третя штурмова була у самому вирі подій. Підрозділ зараз активно готується до виконання бойових задач. І їм потрібна наша допомога.

Козаки регулярно стикаються з проблемами різних рівнів: від ремонту автомобілів і до придбання спеціалізованих засобів ведення бою. Тому просимо долучитись всіх цивільних громадян до новорічного збору для військовослужбовців з «Young Hope» які захищають державу у складі 3ОШБр.

Спільний фронт – спільні потреби.

Посилання на «банку»