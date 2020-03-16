Футболіст Кріштіану Роналду не має наміру - принаймні поки що - перетворювати свої розкішні готелі в безкоштовні лікарні для хворих коронавірусом.

Про це пише видання La Repubblica.

Повідомлення про нібито намір Роналду було опубліковано на сайті іспанської спортивної газети “Marca”. Але після спростування самим футболістом, видання її видалило.

Так, повідомлялося, що Роналду взяв би на себе зобов’язання зробити з готелів своєї мережі лікарні для пацієнтів з коронавірусом і зі своєї кишені оплачувати всі витрати та зарплату медпрацівникам.

Цю новину незабаром передрукували багато ЗМІ і навіть деякі родичі футболістів “Ювентуса”.

Португальська газета “O Observador” вирішила перевірити, чи відповідає дійсності дане повідомлення. Виявилося, що нічого такого Роналду не заявляв, а першоджерелом була Паула Карвалью, президент благодійної організації “Essencia Humana”, яка уточнила, що “її ввела в оману інша людина”.

Сам футболіст наразі знаходиться в самоізоляції з сім’єю на своїй віллі на Мадейрі і не спілкується з пресою.

Футболіст в Instagram висловив “солідарність з тими, хто бореться з вірусом в ці дні” і порадив всім “слідувати порадам Всесвітньої організації охорони здоров’я та урядів кожної країни”.