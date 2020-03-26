Стрілок з Австралії Брентон Таррант зізнався у вбивстві 51 людини, які знаходилися в мечетях Нової Зеландії під час теракту в березні 2019 року.

Про це повідомляє новозеландська газета New Zealand Herald.

Стрілок визнав провину у вбивстві 51 людини і в замаху на вбивство 40 осіб, які також були в мечетях новозеландського міста Крайстчерч під час теракту.

29-річний Таррант визнав, що самостійно вбив 51 мусульманина. Відповідну заяву він зробив на позачерговому засіданні Високого суду в Крайстчерчі. Засідання відбувалося в режимі онлайн. Таррант звертався до суду з тюремної камери.

Про бажання визнати провину в скоєному Таррант заявив напередодні. Судове засідання підготували терміново, враховуючи заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.