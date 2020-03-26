Про це повідомляє новозеландська газета New Zealand Herald.
Стрілок визнав провину у вбивстві 51 людини і в замаху на вбивство 40 осіб, які також були в мечетях новозеландського міста Крайстчерч під час теракту.
29-річний Таррант визнав, що самостійно вбив 51 мусульманина. Відповідну заяву він зробив на позачерговому засіданні Високого суду в Крайстчерчі. Засідання відбувалося в режимі онлайн. Таррант звертався до суду з тюремної камери.
Про бажання визнати провину в скоєному Таррант заявив напередодні. Судове засідання підготували терміново, враховуючи заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
- 15 березня в двох мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії відбулася стрілянина. Раніше повідомлялося, що загинули 50 осіб. Те, що відбувалося, 17 хвилин транслювалося в прямому ефірі на Facebook, після чого відео поширилося в Інтернеті.
- Стрільцем виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед атакою Таррант написав на ріжку автомата ім’я українця Павла Лапшина, який готував теракти в мечетях у Великобританії.
- Брентон Таррант написав маніфест, який потім заборонили в Новій Зеландії. У ньому він згадував Україну, адресувавши таким чином загрози в тому числі українським віруючим.