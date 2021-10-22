Соціальну мережу Truth Social, яку анонсував 45-й американський президент Дональд Трамп, зламали буквально через кілька годин після того, як він про неї розповів.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За попередніми даними, це зробили хакери з групи Anonymous. Вони отримали доступ до закритої версії соціальної мережі вже через дві години після того, як Трамп анонсував її. Після цього вони створили фейкові акаунти для Трампа та його експомічника Стіва Беннона, а також – для прихильника різних конспірологічних теорій Рона Уоткінса й СEO Twitter Джека Дорсі.

На головне фото в акаунті Трампа поставили зображення свині, а знімки екрану опублікували в соцмережі Twitter.

Хакери пояснили, що зламали Truth Social, бо це – “частина онлайн-війни проти ненависті”.

Трамп, анонсуючи нову соціальну мережу, писав про те, що мета Truth Social – “протистояння тиранії великих технологій”.

Наразі застосунок Truth Social доступний для передзамовлення в App Store.

21 жовтня колишній президент США, якого раніше заблокували доступ у Facebook і Twitter, заявив, що хоче скласти конкуренцію технологічним компаніям. Посилання на соцмережу Truth Social дозволяло приєднатися до списку очікування або зробити попереднє замовлення додатки через Apple App Store. На скриншот додатки Truth Social показаний профіль користувача, разюче нагадує профіль Twitter. Згідно з публічними документами, назва Truth Social було зареєстровано в липні 2021 року за торговою маркою Trump Group Corp.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.

“Ми живемо у світі, де таліби надзвичайно широко присутні у Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили мовчати. Це неприпустимо”, – заявив Трамп.

2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.