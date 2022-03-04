Мережі магазинів сповістили про своє рішення більше не співпрацюють з компанією Coca-Cola через те, що вона продовжує свою роботу на території рф.

Про це йдеться у заявах компаній Novus, Varus та Сільпо у Facebook.

Мережа супермаркетів NOVUS оголосила, що більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора.

“Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів. Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – це спонсорська підтримка компанії, що не засуджує дій окупантів”, – акцентують у заяві.

На сторінці компанії Сільпо представник у коментарях повідомив, що у мережі магазинів вилучили й більше не продаватимуть товари від Coca-Cola.

“Відсьогодні ми приберемо всю продукцію з полиць «Сільпо» та зупинимо всі майбутні постачання. Йдеться про такі безалкогольні напої: Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich та інші. В той час, як країни та компанії вільного світу припиняють будь-які бізнес зв’язки з РФ та намагаються допомогти українській нації та військовим, компанія Coca-Cola вирішила продовжити там свою роботу”, – зазначили в компанії.

Своєю чергою, мережа супермаркетів VARUS зазначила, що також знімає з продажу всю продукцію Coca-Cola.