Це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.
За словами Загороднюка, в даний момент на переговорах вдалося досягти домовленості про повне припинення вогню з 1 січня 2020 року.
“По точкам. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер – тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронньої контактній групі”, – розповів міністр оборони.
В той же час, за словами Загороднюка, озвучити назви нових пунктів розведення сил поки не можна.
“Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків”, – сказав він.
Нагадаємо, 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.
- Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.