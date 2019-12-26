Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що нові точки розведення військ на Донбасі вже відомі.

Це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

За словами Загороднюка, в даний момент на переговорах вдалося досягти домовленості про повне припинення вогню з 1 січня 2020 року.

“По точкам. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер – тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронньої контактній групі”, – розповів міністр оборони.

В той же час, за словами Загороднюка, озвучити назви нових пунктів розведення сил поки не можна.

“Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків”, – сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.