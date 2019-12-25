Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який суттєво посилить боротьбу з курінням у нашій країні

Про це повідомляється на сайті Уряду.

Проєкт закону має нозву “Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну)”. Документ розроблено на виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Законопроєктом пропонується заборонити всі смакові добавки, які роблять сигарети “смачними” та заохочують неповнолітніх і молодих людей до куріння.

До заборонених речовин належать:

• добавки, що мають властивості робити дим кольоровим;

• смако-ароматичні додатки в будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, упаковка, капсули;

• кофеїн, таурин та інші домішки, які можуть асоціюватися з бадьорістю;

• вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки про користь сигарет, і смакові добавки.

Читайте також: Кабмін ініціював більш жорсткі правила обігу електронних сигарет в Україні

Також планується запровадити нові правила маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські та займатимуть значно більшу частину упаковки сигарет – 65 %. Крім того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Правила щодо попередження про небезпеку для здоров’я вводяться для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет і заправних контейнерів (30 % загальної площі).

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров’ям, силою або молодістю.

Також планується заборонити “міцні” сигарети, в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в димі перевищують: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг (для однієї сигарети).

Крім цього, вперше в Україні планується врегулювати поняття “електронна сигарета”. Обіг таких сигарет буде регулюватися згідно з законодавством нашої країни.

Також буде оновлено термінологію для кращого контролю: зокрема, розширено перелік тютюнових виробів, що дозволить контролювати їх поширення, рекламу і пакування. У переліку є такі види: жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, трубок, для кальяну і для перорального застосування.

Крім тютюнових виробів, вводиться визначення трав’яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну, і його можна споживати шляхом процесу згоряння.

Документом передбачається визначення новітніх тютюнових виробів, наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання.

Згідно з законопроєктом, компанії-виробники щорічно подаватимуть до Міністерства охорони здоров’я звіти про свою продукцію: перелік інгредієнтів, рівень викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет.

МОЗ буде зобов’язаний оприлюднити цю інформацію для громадськості.

Законопроєкт тепер має бути розглянутий у Верховній Раді України.