В Україні змінився алгоритм для отримання посвідчення водія. Відтепер студенти автошкіл мають більше свободи у виборі місця навчання та складання іспитів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

Зазначається, що відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне 1 рік. При цьому внутрішнього іспиту немає.

Після цього необхідно скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС.

Також для практичних занять можна обрати будь-яку автошколу у бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне 2 роки.

Згодом знову ж таки скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі МВС.