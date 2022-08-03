Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.
Зазначається, що відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне 1 рік. При цьому внутрішнього іспиту немає.
Після цього необхідно скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС.
Також для практичних занять можна обрати будь-яку автошколу у бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне 2 роки.
Згодом знову ж таки скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі МВС.
- Нагадаємо, що у країнах ЄС українці зможуть послуговуватися виданими в Україні посвідченнями водія. Європейський парламент ухвалив відповідну пропозицію.
- Українські правоохоронці почали виписувати штрафи автомобілістам, які використовують водійські посвідчення з нерозділеними категоріями.