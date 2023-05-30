Сьогодні, 30 травня, Кабінет міністрів погодив призначення головою Одеської ОВА Олега Кіпера, який брав участь зі своєю дружиною в ток-шоу "Говорить Україна" у випуску під назвою "Битва за новий ніс".

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Як повідомляли #Букви, 15 березня президент Зеленський затвердив звільнення Марченка Максима – з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, який очолював ОВА з 1 березня 2022 року.

“Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації”, – написав Мельничук.

Новопризначений голова Одеської ОВА Олег Кіпер влітку 2015 року разом зі своєю дружиною знялися в одному із випусків телепередачі “Говорить Україна” на телеканалі “Україна”. Епізод мав назву “Битва за новий ніс”.

Кіпер з’явився в кадрі на 20-й хвилині, а на 21-й у залі вже можна помітити його дружину. Згідно з легендою, озвученою у телепередачі, Олега Кіпера привела на шоу його дружина Тетяна. Причиною став його ніс, який, на думку жінки, був кращим за її власний.

У ході розмови ведучий запитав Кіпера: “Скажіть, що не так з вашим носом?” “Мій ніс дуже ідеальний, як вважає моя дружина”, – відповів майбутній голова Одеської ОВА. Ведучий одразу ж поставив Кіперу наступне питання: “Тобто виходить, що ваш ніс зіпсував життя вашій дружині?” “Мабуть, що так”, – відповів він.

ДОВІДКОВО. До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником керівника офісу президента Андрія Єрмака.

Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році. Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.

Як зазначили у виданні “Українська правда”, Олега Кіпера було люстровано (усунуто з посад через роботу на владу Януковича), але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – “не встановлена”.

Водночас ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти “Схем: корупції в деталях” повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

Узимку 2023 року “Схеми” також встановили, що Кіпер в новорічно-різдвяний період з’їздив у десятиденну відпустку за кордон до своєї дружини. Виїхав 29 грудня через Польщу та повернувся 8 січня.

У коментарі журналістам керівник Київської міської прокуратури підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку, пояснивши це “сімейними обставинами”, але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки “його дружина влітку змінила російське громадянство на українське”.