Про це повідомило місцеве видання Kurier.

Він пробув на своїй посаді 52 дні.

Александер Шалленберг оголосив, що звільнить пост федерального канцлера “щойно в партії буде визначено відповідний курс”.

“У мої наміри не входить і ніколи не входило брати на себе функції федерального голови нової народної партії. Я дотримуюся твердої думки, що обидва пости – голови уряду та голови Федеральної партії, що має найбільшу кількість голосів в Австрії, повинні бути швидко возз’єднані в одних руках”, – пояснив Шалленберг.

Колишній міністр закордонних справ був введений на посаду канцлера лише 11 листопада федеральним президентом Александером Ван дер Белленом — після відставки Себастьяна Курца з поста глави уряду у зв’язку з корупційними розслідуваннями проти нього та його оточення.

Таким чином, Шалленберг може стати найкоротшестроковим Федеральним канцлером Австрії.

Рішення про відставку Шалленберга має бути прийнято всередині партії.

Очікується, що міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер змінить Себастьяна Курца на посаді лідера Австрійської народної партії, а також займе пост канцлера.