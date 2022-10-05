Захоплені та покинуті російські танки, гаубиці та бойові машини — швидко очищені від тактичних позначок Z і перемарковані українськими хрестами — повертаються проти їхніх колишніх власників із просуванням українських військових у східній частині країни.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Стрімкий прорив України в Харківській області місяць тому мав своїм наслідком те, що сотні одиниць російської бронетехніки потрапили до рук Києва, кажуть військові посадовці, оскільки російська армія залишила своє важке озброєння та склади боєприпасів під час неорганізованого відступу.

Частина російської техніки була готова до негайного використання, решту ремонтують для повернення на фронт. Натомість танки, транспортні засоби та гармати, які занадто пошкоджені, щоб їх урятувати, розбирають на запчастини. Важливо те, що РФ також залишила велику кількість радянських стандартних артилерійських снарядів, які майже закінчилися в Україні.

Це допомагає українським силам підсилитися, коли вони відвойовують частини Донецької області та просуваються далі, до сусіднього Луганська. За минулий місяць Київ повернув собі понад 4000 квадратних миль землі на сході, на додаток до просування на півдні.

Зокрема, український батальйон “Карпатська Січ” захопив 10 сучасних танків Т-80 і п’ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 “Гіацинт” після входу в місто Ізюм минулого місяця, повідомив заступник начальника штабу Руслан Андрійко.

“У нас стільки трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити, — зазначив він. — Ми починали як піхотний батальйон, а зараз стаємо нібито механізованим батальйоном”.

У поєднанні зі зброєю, вилученою під час відступу РФ з Києва та інших частин північної України у квітні, ці нещодавні досягнення перетворили Москву на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, значно випереджаючи США чи інших союзників за кількістю, згідно з даними. Проте, звісно, західна зброя, зазвичай, більш досконала та точніша.

Україна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню, згідно з візуальними доказами, зібраними з соціальних мереж і даними відкритих джерел. Справжня кількість, ймовірно, більша, оскільки не кожну захоплену частину обладнання знімають.

Не все спорядження є передовим. “Те, що вони захоплюють, — це суміш сучасного обладнання, яке вони можуть використовувати досить ефективно, а також те, що справді мало б відправитись до музеїв”, — пояснив Якуб Яновський, який складає підрахунок втрат зброї в Oryx.

Своєю чергою, РФ захопила українську зброю переважно в перші дні війни. За підрахунками Oryx, з лютого РФ захопила 109 українських танків, 15 САУ та 63 БМП.

Водночас під Ізюмом Україна здобула більш досконалу російську бронетехніку, як-от танки Т-90 і БТР-82 з автоматичною гарматою. Командира 92-ї бригади, яка відігравала важливу роль на Харківському фронті, цього тижня зняли на відео, коли він катався на Т-90, якого до війни не було на озброєнні України.

Західні союзники не відправляли в Україну танки західного виробництва. Але Київ отримав близько 230 модернізованих танків Т-72 від Польщі та ще кілька десятків – від Чехії. Американська та європейська допомога була зосереджена на забезпеченні України високоточною артилерією за стандартом Організації Північноатлантичного договору, такою як американські M777 і Paladin, німецькі Panzerhaubitze 2000 і польські гаубиці Krab, а також ракетні системи Himars. Ця зброя дозволила Києву утримати лінію, коли в травні у нього почали закінчуватися артилерійські снаряди радянського калібру.

Досвід України, яка навчилася керувати різними системами озброєнь за відносно короткий час, полегшив перепрофілювання нещодавно придбаної російської зброї, заявив полковник Сергій Череватий з українського оперативного командування “Схід”.

За словами командира батальйону “Карпатська Січ”, зараз трофейні танки офіційно закріплені за частиною та регулярно забезпечуються боєзапасом та пальним військовим тилом, а також обслуговуються приїжджими бригадами українських танкових заводів. До війни Україна була великим виробником і експортером танків.