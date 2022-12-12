Суперечливі індонезійські закони, що зокрема забороняють секс поза шлюбом, не вплинуть на іноземних туристів, які відвідують Балі, заявили офіційні особи.

Про це інформує CNN.

На туристичному острові Балі губернатор Вейан Костер зауважив, що виходячи з положень нового кримінального кодексу Індонезії, відвідувачам, які “відвідують Балі або живуть на Балі, не потрібно буде хвилюватися”. За його словами, перевірки сімейного стану в туристичних місцях, таких як готелі та вілли, не буде.

Як і більшість основних туристичних точок у всьому світі, Балі постраждав від серйозних економічних потрясінь під час пандемії Covid-19. Міжнародні мандрівники повертаються на популярний курортний острів, оскільки пандемія вщухає, але представники індустрії раніше повідомили CNN, що новий кримінальний кодекс країни може заборонити відвідування іноземцям і завдати шкоди світовій репутації країни.

Законодавці Індонезії у вівторок додали суперечливі нові закони до свого кримінального кодексу колоніальної епохи, що викликало глобальне занепокоєння щодо прав і конфіденційності в країні Південно-Східної Азії.

Вейан відповідав на запитання громадськості про те, як закони, що регулюють секс і шлюб, включені в новий кодекс, вплинуть на міжнародних мандрівників. Він наголосив, що на острові завжди “безпечно”. Вейан також порадив всім сторонам “не робити оманливих заяв щодо кримінального кодексу Індонезії, які можуть зашкодити туризму на Балі”.

Його слова послідували за офіційним роз’ясненням від представника уряду Альберта Арієса минулого тижня, який сказав, що іноземні інвестори та мандрівники “не повинні турбуватися” про переслідування з боку законів. “Конфіденційність все ще гарантується законом, тому хвилюватися нема про що”, – пояснив він.

Раніше офіційні особи заявляли, що новий кодекс, який забороняє подружню зраду, співжиття до шлюбу та віровідступництво, також стосуватиметься іноземних резидентів і туристів.

Можна з упевненістю сказати, що нові закони не торкнуться туристів на Балі. Але для сотень мільйонів індонезійців реальність на місці залишається тривожною, наголошують у CNN.

“Протягом десятиліть Індонезія користується репутацією плюралістичної демократії з дуже незначною кількістю релігійних, етнічних чи політичних конфліктів, враховуючи її розмір і культурне розмаїття”, — сказала професорка Північно-східного університету та співзасновниця Project Bersama Ребека Мур.

Багато груп, як-от активісти, журналісти, релігійні меншини та члени квір-спільноти, все ще знаходяться в зоні ризику, і цим новим кодексом вони постраждають, додала Мур.

Нещодавно в Індонезії схвалили новий кримінальний кодекс, який забороняє секс поза шлюбом.

Директор відділу прав людини Human Rights Watch в Азії Елейн Пірсон сказала ВВС, що це “велика невдача для країни, яка намагалася зобразити себе сучасною мусульманською демократією”.

Відтепер у кодексі є шість законів про богохульство, включаючи відступництво — відмову від релігії. Вперше з моменту здобуття незалежності Індонезія визнає незаконним переконання когось бути невіруючим. Нові статті про наклеп також забороняють образи президента чи критику державної ідеології. Однак законодавці заявили, що вони додали захист свободи слова та протестів заради суспільних інтересів.