Про це заявив очільник ОП Андрій Єрмак.
Серед сотні звільнених полонених – військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, “Азовсталі”, Гостомеля.
За словами Єрмака, деякі з них зазнали вагомих поранень, мають захворювання – Україна найближчим часом надасть їм необхідну медичну допомогу.
За інформацією росЗМІ, їх обміняли на 106 російських військових, які вже сьогодні вилітають до Москви.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили різке зростання кількості російських військових, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.
- Допоки Міжнародна слідча комісія ООН не бачить ознак геноциду в діях Росії та розпускає місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в Оленівці, українці єднаються, щоб стати новою рушійною силою в протистоянні несправедливості. Їх меседж до світу чіткий та непорушний – не дати забути та вибороти правду.