Сьогодні, 10 квітня, в межах масштабного обміну в Україну з російського полону повернулися 100 захисників і захисниць.

Про це заявив очільник ОП Андрій Єрмак.

Серед сотні звільнених полонених – військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, “Азовсталі”, Гостомеля.

За словами Єрмака, деякі з них зазнали вагомих поранень, мають захворювання – Україна найближчим часом надасть їм необхідну медичну допомогу.

За інформацією росЗМІ, їх обміняли на 106 російських військових, які вже сьогодні вилітають до Москви.