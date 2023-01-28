Новий наступ росіян може бути спрямований на Луганську область – ISW

Експерти Інституту вивчення війни прокоментували інформацію зі ЗМІ, де повідомлялось про плани РФ розпочати новий наступ на Україну. На думку фахівців, цей новий наступ, найімовірніше, відбуватиметься у Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні видання Bloomberg опублікувало статтю про підготовку Росією нового наступу на Україну, який може розпочатись у лютому-березні 2023 року.

Російські чиновники, радники Кремля та інші невідомі обізнані особи, які говорили на умовах анонімності, нібито повідомили Bloomberg президент РФ Володимир Путін прагне провести новий великий наступ і що він вірить, що Росія зможе втрати війну у довгостроковій перспективі, навіть попри всі невдачі зазнані досі.

Експерти зауважили, що дані зі статті збігаються з їхніми оцінками та прогнозами про те, що Кремль дійсно готує новий наступ. Найімовірніше, це відбудеться у Луганській області протягом наступних шести місяців. Метою нового наступу стане відновлення ініціативи РФ та намагання зупинити операційні успіхи України.

Раніше ISW оцінювало, що вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція.

Аналітики додали, що недавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ.

“Росія передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі в Луганську область. Ця недавня подія свідчить про те, що запланований російський наступ, про який йдеться у звіті Bloomberg, швидше за все, спрямований на Луганську область, хоча він також може відбутися в районі Вугледара на заході Донецька”, – мовиться у звіті.

Водночас експерти наголосили, що навряд чи РФ знову спроє вдертися у північну частину України з території Білорусі.

“Як і раніше немає ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі; Російські елементи в Білорусі здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій. Російські мілблогери також дедалі частіше списують ідею повторної атаки на Київ як інформаційну операцію та припускають, що найбільш вірогідною ціллю російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область”, резюмували експерти.