За даними ЗМІ, новий пакет санкції Європейського союзу проти Росії може містити обмеження щодо російського сектора БПЛА.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що у новому пакеті антиросійських санкцій, який ЄС планує затвердити вже наступного тижня, можуть бути обмеження щодо російського сектора безпілотників.

Окрім цього, ЄС розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які використовуються Росією у військових цілях, а також заходи, спрямовані на подальші послуги, інвестиції та російські ЗМІ та фінансовий сектор.

Новий пакет, який стане вже дев’ятим для ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку, повідомило джерело.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня, і мета полягає в тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня. Як відомо, для прийняття санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів, і якщо немає одностайності, то обмеження можуть змінитися.

Протягом останніх тижнів Москва використовувала дрони для нападу на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, зокрема за допомогою безпілотних літальних апаратів, отриманих з Ірану.

Численні звіти підкреслюють використання американських і європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках.

Кремль та Іран спростували використання іранських безпілотників в Україні.